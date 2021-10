Michelin-ravintoloitsija Tommi Tuomisen Pati-koira kuoli rotanmyrkkyyn – oireet alkoivat salakavalasti

Näin torjut lemmikin altistumista jyrsijämyrkyille Valmisteita saa käyttää vain sisätiloissa ja niiden on oltava syöttilaatikossa, joista kissat ja koirat eivät pääse valmisteeseen käsiksi.

Pidä lemmikit kytkettyinä, niin että ne eivät pääse syömään myrkkysyöttejä tai myrkyttyneitä hiiriä. Kerro asiasta myös naapureille, jos heillä on lemmikkejä.

Älä käytä alfakloraloosia sisältäviä valmisteita. Kyseessä on erityisesti kissoille vaarallinen myrkky, johon ei ole vastalääkettä.

Mikäli omistaja epäilee lemmikkinsä altistuneen jyrsijämyrkylle, on otettava yhteys eläinlääkäriin.

Omistaja tai lääkäri voi tehdä erikseen altistumisilmoituksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkosivuilla.

Lähde: Tukesin verkkosivut.