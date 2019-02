Kohuyhtiö Esperi Caren kriisiviestintä saa rajua tylytystä asiantuntijoilta: Ex-toimitusjohtaja väitti, ettei tiennyt yksiköidensä laiminlyönneistä – "Yritys on vain jättänyt tekemättä tieten tahtoen"

Suomen Kuvalehden toimittaja Salla Vuorikosken mukaan erityisesti Esperi Caren tällä viikolla irtisanoutunut toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni epäonnistui kriisiviestinnässä sanoessaan, että kyseessä oli virhe eikä yhtiö ollut kuullut hoitajien viestejä.



– Nyt on selvästi käynyt ilmi, että kyse on ollut toimintatavasta. Viranomainen on määrännyt, miten asioita pitää tehdä, ja yritys on vain jättänyt tekemättä tieten tahtoen.

Muun muassa Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri kommentoi aiemmin, että erityisesti Esperin hoitolaitoksissa on ollut "syviä" ongelmia.

"He tietävät hyvin, että siellä on käyty keskusteluja"

Myös Iltalehden politiikan toimittaja Tommi Parkkonen kritisoi yhtiön johtoa asioiden peittelystä.

– He tietävät hyvin, että siellä on käyty pitkään keskusteluja ammattiliittojen ja Valviran kanssa, ja heille on tullut valituksia. Jos niitä ei kuule, on tosi pahasti jotain vialla.

Vuorikoski myös muistuttaa, että yhtiö on itse pyytänyt poliisia selvittämään epäkohdista kertoneita työntekijöitä.