Ammattijärjestö: "Miten yksi ihminen voi vastata 16 dementikosta?" – Yksityisissä hoivakodeissa karsitaan henkilöstöstä useammin, Esperin ongelmat kaikkein syvimmät

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on määrännyt Esperi Caren toiminnan keskeytettäväksi Ulrika-hoitokodissa Kristiinankaupungissa Pohjanmaalla. Vastuu hoidosta on siirtynyt kaupungille.

– Esperin ongelmat ovat olleet kaikkein syvimmät. Vastaavia ongelmia on myös muiden isojen hoiva-alan ketjujen eli Attendon ja Mehiläisen kanssa, sanoo Okkeri.

– Kaikkien näiden kanssa Tehy on käynyt keskustelua ja kaikilla on hyvin samanlaiset säästökeinot. Kaikissa ketjuissa on myös yksittäisiä hyvin toimivia toimipisteitä, hän jatkaa.