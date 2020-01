Professori syynäsi ryhmänsä kanssa lähes kaikki kohuyhtiö Esperi Caren yksiköt – "Nyt on päästy kuopasta maanpinnalle"

Työryhmä ratkomaan kriisiä

Torstaina julkistetun työryhmän loppuraportin mukaan suunta on nyt kohti parempaa. Yhtiö on vakinaistanut nykyisiä ja palkannut parisentuhatta uutta työntekijää.

Ryhmää johtaneen geriatrian professorin Jaakko Valvanteen mukaan suurin muutos on tapahtunut asenteessa.

– Yhtiön johto on vakuuttanut työryhmän siitä, että he ovat kiinnostuneita henkilökunnasta ja välittävät heistä. Ja että asukkaiden hyvinvointi on kaikkein tärkein asia.