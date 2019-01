Some jyrähti pääministeri Juha Sipilän Esperi-kommentille: "Kuinka monen vanhuksen vielä pitää kuolla?"

Alan valvontavirasto Valvira sulki Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Caren laitoksen Hoivakoti Ulrikan toistaiseksi, koska laitosta epäillään vakavista laiminlyönneistä.



Yhden hoivakodin asukkaan epäillään jopa kuolleen virheiden seurauksena, ja virastoon on tullut useita ”välittömään asiakasturvallisuuteen viittaavia” yhteydenottoja lyhyellä aikavälillä.

– Se, että Valvira on tähän puuttunut, on hyvä asia ja kertoo sen, että suomalaisessa yhteiskunnassa valvonta toimii. Tietooni on tullut se, että myös kyseinen yritys on itse myöntänyt virheensä ja myös sitä kautta on edellytykset sille, että toiminta korjaantuu”, Sipilä kommentoi Ylellä sunnuntaina.

– Meillä on aika paljon Suomessa ollut jo vuosikymmeniä näitä hoivapalveluja tuottavia yrityksiä ja niistä on hyviä kokemuksia. On myös huonoja kokemuksia. On selvä asia, että puutteisiin pitää puuttua.



"Vasta nyt jotain oikeasti tehdään, kun ainakin yksi ihminen on kuollut"

Moni ihmettelee Sipilän lausuntoa valvonnan toimimisesta. Asiaan ottaa somessa kantaa muun muassa lähihoitaja ja SuPer-liiton aktiivi, eduskuntavaaliehdokas Hanna Jokinen (vas).

– Miten valvonta on onnistunutta jos tässäkin tapauksessa on valitettu kerta toisensa jälkeen ja Esperin toimista on väännetty jo pari vuotta!? Kuinka monen vanhuksen vielä pitää kuolla, ennen kuin te ymmärrätte todellisuuden, hän kysyy Sipilän kommenttiin viitaten.

– Kristiinankaupungissa epäillään useiden vakavien laiminlyöntien johtaneen jopa kuolemantapaukseen, mutta Juha Sipilä sanoo tapauksen osoittavan, että valvonta toimii. Mitä ihmettä? Olisiko jo aika myöntää sote-yksityistämisen ongelmat”, kysyy myös sdp:n veropoliittinen asiantuntija Lauri Finér.

Häntä tukevat sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen neuvonantaja Dimitri Qvintus sekä sdp:n eduskuntaryhmän lakimies Valtteri Aaltonen.

– Juha Sipilän mielestä Esperi Caren tapaus kertoo, että valvonta toimii. Esperi Caren toiminnan puutteista on kirjoitettu lehdisssä ainakin parin vuoden ajan. Vasta nyt jotain oikeasti tehdään, kun ainakin yksi ihminen on kuollut. Ei. Valvonta ei ole toiminut, Aaltonen kirjoittaa.



Esperistä ilmoitettu aiemmin

Mediassa on viikonloppuna kerrottu, että valvontaviranomaisille on ilmoitettu Esperiin liittyvistä huolista ensimmäisen kerran jo pari vuotta sitten, vuodenvaihteessa 2016–2017.



Yhtiön ongelmia, kuten henkilöstön alimitoitusta on nostanut esiin muun muassa ammattiliitto Tehyn lehti, jonka kyselyssä peräti puolet vastaajista pelkäsi liian kiireen vaarantavan potilasturvallisuuden Esperin vanhustenhoivassa.

– Haamutyöntekijät, lääkepoikkeamat ja tes-rikkomukset ovat arkea Esperin vanhusten hoitolaitoksissa. Tehy on selvittänyt jäsenkyselyllä, millaiset työolot Esperi-konsernissa on, Tehy-lehti kertoi alkuvuodesta 2018.



Vielä Tehy-lehden kyselyn julkistuksen aikaan Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni kiisti ongelmat.



Toisaalta hän selitti henkilöstön huolia sillä, että kunnat sijoittavat yhä huonokuntoisempia asiakkaita, jotka tosiasiallisesti vaatisivat korkeampaa henkilöstömitoitusta. Tämä on omiaan kuormittamaan henkilöstöä.

Valviran toimien jälkeen Aarnio-Isohannin sävy muuttui. Hän myönsi lauantaina, että epäkohtia – henkilökunnan huolia ja viestejä johdolle ei ole otettu yhtiössä riittävän vakavasti. Hän pahoitteli asiaa tiedotteessa ja vakuutti yhtiön hoitavan asian kuntoon.