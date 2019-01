Esperi Caren toimitusjohtajan miljoonatulot puhuttavat: "Ainahan yritysjohtajien suuri palkka näyttäytyy pahana niille, jotka eivät samoihin ansioihin pysty"

– Kilpailutukset eivät ole aivan ok. On palvelutaloja, joissa mitoitus on esimerksi sillä tavalla, että asiakkaista osa on 0,5 [hoitajan] mitoituksella ja osa vaatii isompaa hoitoa, esimerkiksi 0,8. Kuitenkin sitten kunta maksaa yleensä tämän alimman mitoituksen mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että rahat eivät riitä siihen palveluun, jota pitäisi tuottaa, hän sanoo.