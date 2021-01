Harvardin huipputähtitieteilijä seisoo väitteensä takana: Muukalaisten laite vieraili aurinkokunnassamme kolme vuotta sitten

Loeb on jo aiemmin kommentoinut runsaasti julkisuudessa, että Oumuamua olisi ollut jonkinlainen muukalaisten luotain tai sitä vastaava. Loeb kertoo nyt löytäneensä vakuuttavaa aineistoa siitä, että kyse olisi ollut aurinkokuntaamme saapuneesta ”muukalaisten teknologisesta roskapalasta”.

Ensimmäinen merkki Maan ulkopuolisesta elämästä

Avaruussivusto Space.com kertoo, että Loeb on julkaisemassa tässä kuussa uuden kirjan, jossa puhutaan ”ensimmäisestä merkistä Maan ulkopuolisesta elämästä”.

Oumuamua on kiistatta mielenkiintoinen kappale. Sikarin tai kiekon muotoinen kirkas kappale tupsahti tähtienvälisestä avaruudesta ja hujahti niin nopeasti ohitsemme, että tutkijat eivät ehtineet juurikaan havainnoida sitä.

Pidetty luonnollisena avaruuden kappaleena

'Tässä vaiheessa on syytä huomioida, että laajempi tieteellinen yhteisö on pitänyt Oumuamua-kappaletta täysin luonnollisena avaruuden kappaleena. Tutkijoiden mukaan Oumuamuan olemus ja siitä tehdyt havainnot on selitettävissä luonnollisin hypoteesein. Loeb kertookin kokeneensa joutuneensa pilkan kohteeksi oman kantansa takia.