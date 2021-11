Kohuttu tähtienvälinen vierailija Oumuamua sytyttänyt kiistan tutkijoiden välille: ”Mysteeri ei ole ratkennut”

Typpijäätä vai ei, siinä kiistan ydin

Tutkijat Amir Siraj ja Avi Loeb ovat sitä mieltä, että maailmankaikkeudessa ei olisi riittävästi typpeä, jotta Oumuamuan kaltainen kappale syntyisi. Oumuamua on karkeasti arvioituna noin 600 metriä pitkä ja sata metriä leveä.

– Puhdas typpi on harvinaista ja sitä on löydetty vain Plutosta, jossa sitä on noin 0,5 prosenttia sen koko massasta. Vaikka koko maailmankaikkeuden typpijää kerättäisiin Pluton kaltaisilta planeetoilta, niin sitä ei silti riittäisi Oumuamuan kaltaiseen kappaleeseen, Siraj toteaa.