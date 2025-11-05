Jalkapallon Mestarien liigan keskiviikon varhaispelissä azerbaidzhanilainen Qarabag piti Bakussa vierailleen englantilaisseura Chelsean 2–2-tasapelissä.

"Siniset" pelasti pisteeseen Alejandro Garnacho 53. minuutin 2–2-tasoituksellaan.

Estevao Willianin vietyä Chelsean johtoon nousivat isännät ohi vielä avauspuoliajalla. Leandro Andrade tasoitti, ja Marko Jankovic viimeisteli rangaistuspotkusta. Yllätysvoitto kuihtui vaihtomies Garnachon onnistumiseen, mutta Qarabagilla ei ole hävettävää otteistaan syksyn Mestarien liigassa: neljästä ottelusta on koossa seitsemän pistettä eli yhtä paljon kuin Chelsealla.

Alkuillan toisessa ottelussa kyproslainen Pafos voitti kotonaan espanjalaisen Villarrealin 1–0. Pafosin kautta aikain ensimmäisen voiton Mestarien liigan liigavaiheessa toi Derrick Luckassenin maali toisen puoliajan alkuhetkillä.