Tottenhamin hollantilaishyökkääjä Micky van de Venin soolomaali Mestarien liigan ottelussa FC Kööpenhaminaa vastaan sai yllättävän vähän huomiota.

Van de Ven juoksutti palloa peräti 67,7 metriä ennen kuin laukoi Tottenhamin 3–0-johtoon tiistain kotiottelussa Kööpenhaminaa vastaan.

Kyseessä oli Mestarien liigan historian pisimmällä kuljetuksella tehty soolomaali siitä lähtien, kun juoksumatkoja on pystytty mittaamaan vuodesta 2015 alkaen.

– Jos Messi tai Ronaldo olisi tehnyt tuon maalin, niin miten minusta tuntuu, että tätä olisi vielä enemmän nostettu tänään printtimediassa tai sosiaalisessa mediassa esiin? totesi MTV Urheilun studioisäntä Petri Pasanen keskiviikon lähetyksessä.

Mestarien liigan studio nosti esiin kaksi muuta näyttävää soolojuoksua viime vuosilta. Viniciuksen ja Rafael Leaon taidonnäytteet ovat katsottavissa videolta.