Rovaniemen Kiekon surkea kausi jääkiekon Auroraliigassa sai jatkoa, kun se hävisi Tampereen Ilvekselle kotonaan maalein 2-19. RoKi on hävinnyt kaikki kuusi otteluaan maalierolla 4-78.
RoKi nousi vielä neljän maalin päähän toisessa erässä, kaksi maalia ottelussa tehneen Isla Antikaisen osumalla. Ilves iski kuitenkin kahdesti kiekon maaliin seuraavan 26 sekunnin aikana. Toisella erätauolle lähdettiin Ilveksen 10-2-johtolukemista.
Tamperelaiset iskivät kolmannessa erässä peräti yhdeksän maalia. Kolme Ilves-pelaajaa merkkasi tililleen kuusi tehopistettä. Tappio oli RoKille kauden suurin. Huomioitavaa on kuitenkin se, että RoKi pelasi ottelussa 12 kenttäpelaajalla Ilveksen 19:sta vastaan.
Erittäin nuorella joukkueella pelaavan RoKin maalivahti Barbora Dalecká torjui ottelussa peräti 76 kertaa. Ilveksen maalilla Jenna Juutilaiselle kirjattiin vain kaksi torjuntaa.
RoKi on sarjassa viimeisenä ja Ilves neljäntenä.