Pekka Jormakka on JYPin kokoonpanossa nelosketjussa, kun jyväskyläläisseura kohtaa Tampereen Tapparan jääkiekon SM-liigassa perjantaina.
MAINOS
Liigaviikko niputtaa
SM-liigan puheenaiheet!
Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.
Jormakan tilanteesta JYPissä on noussut kohu, kun konkarihyökkääjä on joutunut seuraamaan kolme viidestä alkukauden ottelusta kokoonpanon ulkopuolelta. JYPin urheilupomolla Simo Mälkiällä ja Jormakalla on ollut mediassa hyvin erilaiset näkemykset pelaajan ottelukunnosta.
Lue myös: Jesse Joensuulta suorat sanat Jormakka-sotkusta: "Siitä tässä on kyse"
Nyt Jormakka on ilmoitettu JYPin neloseen Otto Mäkisen ja Julius Korjuksen rinnalle.
Sandström sisään, Raanta ulkona
Kärppien maalilla kotiottelussa KooKoota vastaan nähdään mielenkiintoinen vahvistus, kun NHL-kokemustakin omaava ruotsalainen Felix Sandtröm debytoi oululaisten torjujana.
Sandström, 28, hankittiin paikkaamaan Niklas Rubinin loukkaantumista.
Lue myös: SM-liigan tv-ottelun yllä herkullinen mysteeri
Lukon loukkaantunut tähtivahti Antti Raanta on sen sijaan edelleen sivussa kokoonpanosta. Raanta loukkasi polveaan viime viikon keskiviikkona, ja ennakoi MTV Urheilulle, että saattaisi palata tositoimiin tällä viikolla.
Rauman Lukko kohtaa tänään Kiekko-Espoon vieraissa.
SM-liigan kaikki ottelut MTV Katsomossa! Kärpät–KooKoo nähdään myös MTV3-kanavalla perjantaina kello 19.25 alkaen.
4:22Kärpät tylyistä tappioista tv-otteluun – ”Äänestävätkö oululaiset jaloillaan?”