Keskiviikkona Helsingissä loukkaantunut Lukon tähtivahti Antti Raanta päivitti tilannettaan MTV Urheilulle perjantaina.

Raanta, 36, joutui jättämään keskiviikon HIFK-ottelun kesken. Raannan mukaan hän sai tärskyn polveensa jo ottelun avauserässä.

– Menin tolppaa päin ja polvi vähän nytkähti. Se ei siitä oikein tykännyt. Ei tässä, sitä (polvea) yritetään saada pikku hiljaa aisoihin. Onneksi ei käynyt mitään vakavampaa, Raanta kertoo MTV Urheilulle.

Raanta harmittelee loukkaantumisen ajankohtaa. Tärsky tuli jo Lukon kauden kolmannessa liigaottelussa.

Osaatko antaa arviota siitä, että milloin palaat kehiin?

– Jos olen ensi viikolla takaisin tositoimissa, niin silloin kaikki on mennyt hienosti. Toivotaan, että ei tarvitsisi missata kuin vain pari peliä. Se olisi plussaa, Raanta vastaa, lisäten perään:

– Täytyy kuitenkin pitää maltti mukana, ettei väkisin mene tuonne ja sitten on joka toinen viikko jotain. Yritetään hoitaa tuo (vamma) sillä tavalla kuntoon, että äijä pysyisi kasassa koko loppukauden.

Lukko kohtaa tänään Raumalla HPK:n. Kotijoukkueen maalia vartioi 19-vuotias lupaus Daniel Salonen, joka asteli jo Helsingissä Raannan tilalle Lukon tolppien väliin.