Seiska: Mikko Leppilammesta on tehty rikosilmoitus seksuaalisesta ahdistelusta

Seiska uutisoi 2. huhtikuuta, että näyttelijä Mikko Leppilammesta on tehty rikosilmoitus seksuaalisesta ahdistelusta. Lehden mukaan Leppilammesta on tehty rikosilmoitus Inarin poliisille, ja ilmoituksen on tehnyt naispuolinen yksityishenkilö. Tapaus on sattunut muutama viikko sitten ilmoituksen tehneen naisen työpaikalla.