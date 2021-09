Kohtalokas sähköisku vain senttien päässä Juvalla – syynä jälleen uusi hengenvaarallinen some-haaste

Järvi-Suomen Energia kertoo tiedotteessaan nuorten keskuudessa levinneestä sosiaalisen median haasteesta, jossa on yllytetty kiipeämään suurjännitteisiin sähköpylväisiin.

Sähköyhtiön mukaan muun muassa Juvalla Etelä-Savossa on tavattu nuoria kiipeilemässä. Sähköpylvääseen kiipeäminen on hengenvaarallista, ja tappavan sähköiskun mahdollisuus on suuri. Sähköverkon osat on merkitty hengenvaarakylteillä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tiedotteen mukaan Järvi-Suomen Energialle on ilmoitettu havainnosta, joissa paikallinen nuoriso on kiivennyt 110 kilovoltin suurjänniteverkon pylväisiin. Yhtiön saamien havaintojen perusteella vakava sähköisku on ollut muutamien senttien päässä.

– Tällainen kiipeily on erittäin vaarallista. Sähköpylvään latvassa olevista osista on erittäin suuri todennäköisyys saada sähköisku, sillä monissa komponenteissa virta kulkee ilman suojakuorta. Eli vaikkapa horjahtaessa on mahdollista napata vahingossa jännitteisestä osasta kiinni, saaden tappavan sähköiskun, varoittaa Järvi-Suomen Energian kunnossapitopäällikkö ja käytönjohtaja Juuso Ruottinen tiedotteessa.

– Turvallisuusasia kannattaa ottaa puheeksi kouluissa ja omien nuorten kanssa, jotta voimme yhdessä varmistaa ettei sattuisi mitään.





Poliisi joutunut reagoimaan

Sosiaalisessa mediassa ja netissä vastaan tulee monenlaista sisältöä, joista osaan myös poliisi joutuu reagoimaan. Kuluvana syksynä nuorten ja lasten keskuudessa on kiertänyt videoita itse rakennetuista pullopommeista.

Somessa on levinnyt myös erilaisia tappeluvideoita, jotka kuuluvat materiaaliin, jonka levittämisestä ja kuvaamisesta poliisi on mediassa varoittanut.

Monet sosiaalisen median sovellukset ovat erityisesti lasten suosiossa. Esimerkiksi TikTokissa ja Instagramissa virallinen käyttöikäraja on kuitenkin 13 vuotta.

Ikäraja on kuitenkin käytännössä erittäin helppo kiertää ja valvonta haastavaa.