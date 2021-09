"Räjähdys on voimakas" – poliisi vetoaa aikuisiin nuorten rakentelemien "pullopommien" takia

– Näistä ”pullopommeista” aiheutuva räjähdys on voimakas sekä se aiheuttaa kemikaaliroiskeita ja muovisirpaleita lähiympäristöön. Nämä kemikaaliroiskeet, sirpaloitunut muovi ja paine voivat aiheuttaa vakavia vammoja silmiin, iholle ja korviin. Sekä myös räjähdyksestä aiheutunut ääni voi aiheuttaa kuulovaurioita, poliisi varoittaa.

Vaikka ilmiö ei ole uusi, on se nyt saanut poliisin mukaan mahdollisesti vaikutteita Tiktokin tai Youtuben tarjoamista videosisällöistä ja siksi leviää lasten ja nuorten keskuudessa voimakkasti. Nuoret jakavat poliisin mukaan sosiaalisessa mediassa videotallenteita pullopommien räjäyttelystä.

Poliisi kannustaa lasten vanhempia tai huoltajia puhumaan lapsensa ilmiöstä varsinkin, jos jonkinlaista epäilyä on herännyt. Se muistuttaa, että jos räjähdys johtaa esimerkiksi sivullisen sokeutumiseen, voivat vahingonkorvaukset olla suuria.

– Räjähdyksen aiheuttamista vahingoista on vastuussa paitsi se, joka pullopommin on tehnyt, mutta myös se, joka on ollut yhdessä sitä tekemässä, poliisi varoittaa