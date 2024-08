Klassikkoauto huutokaupataan ulosmitattuna – asiantuntija: "Monen mielestä kauneimpia Mercedeksiä, mitä on koskaan tehty"

Nyt on kaupan Mercedes-Benzin todellinen klassikkomalli, Roadster 190 SL. Vuonna 1961 käyttöönotettu auto on ulosmitattu, ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä Huutokaupat.com -sivustolla.

Vanhoissa autoissa on usein ajan tuomaa patinaa ja kulumaa, eikä tässäkään tapauksessa voida puhua huippukuntoisesta yksilöstä. Tarkastuspöytäkirjan mukaan auto on liikennöitävässä kunnossa vain varauksin jarrujen, moottorin ja ruostevaurioiden takia. Lisäksi kerrotaan, että auton pitkä seisonta-aika on voinut aiheuttaa piileviä vikoja.