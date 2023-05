Jenna, 27, pelkäsi turhaan autisminsa vaikutusta parisuhteeseen – "Puoliso ymmärtää, vaikka uppoudun palapeliin 12 tunniksi"

Jennalla on todettu autismin lisäksi ADHD, mutta tässä haastattelussa hän kertoo nimenomaan autismin vaikutuksista parisuhteeseen.

– Olen alkanut olla asiasta avoin vasta aikuisiällä. Sitä ennen en kertonut autismista edes sosiaalisessa mediassa, ainakaan mielelläni. Äiti on opettanut mulle, että asioista pitää puhua suoraan. Jos kukaan ei kertoisi, että heillä on [autismi], ihmiset ei oppisi ymmärtämään, että samaa ihmisjoukkoa tässä kuitenkin ollaan, Jenna sanoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Hän kertoo myös mielellään siitä, miten autismi vaikuttaa hänen parisuhteeseensa.

– Musta on hyvä tuoda esille myös se, että autistit ei seurustele automaattisesti toisten autistien kanssa, vaan esimerkiksi mulla on kumppani, joka on ihan neurotyypillinen.

Muumit on Jennan 'ekko'

Jenna ja hänen puolisonsa Eveliina ovat muuttaneet yhteen muutama vuosi sitten. Aluksi Jennaa hirvitti, miten yhteiselo sujuu.

– Stressasin, miten mun tarvitsee tulla asioissa vastaan ja joudunko luopumaan omasta turvallisesta tilasta. Mietin, että mitä jos toinen vaikka laittaa vessapaperin väärin, vaikka tiesin, ettei hän laita, koska olin tutkinut asian etukäteen. Mietin, että miten voin elää, kun just sellaiset asiat kuormittavat mua.

– Yhteiselo on sujunut samalla lailla kuin yksin asuminenkin. Se on erona, että teemme kotityöt puoliksi.

Autismin kirjolla olevilla on usein joku erityinen kiinnostuksen kohde, johon hän perehtyy perinpohjaisesti. Jennalla tämä piirre, eli autismislangissa 'ekko' on muumit. Hän muun muassa leipoo muumiherkkuja, pitää muumijuhlia, vierailee muumipaikoissa eri puolilla Suomea ja vierailee myös paikoissa, jotka ovat olleet Tove Janssonille tärkeitä. Hän tekee myös muumiaiheisia videoita TikTokiin, jossa hänellä on yli 74 00 seuraajaa.

Muumijens-kanavalla Jenna kertoo muumien lisäksi itsestään. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Jennan puoliso ymmärtää, että koti sisustetaan muumeilla ja muumien takia mennään vaikka maailman ääriin.

– Mun puoliso on todellinen supporttaaja [tukija]. Hän on lähes aina mukana kuvaamassa, kun matkustan muumien perässä. Hän jopa varasi meille matkan Norjaan pari vuotta sitten, kun tuli Vuorilla-mukit ja en saanut niitä netistä ja se tiesi, miten tärkeä juttu se oli mulle. Mentiin sitten hakemaan Norjasta muumimuki.

Puoliso nähdään välillä äitihahmona

Ihmisten ennakkoluulot autismia kohtaan ärsyttävät välillä Jennaa. Niitä on myös parisuhteisiin liittyen.

– Joskus ihmiset ajattelee, että Eveliina jotenkin toimisi mulle "äitihahmona", koska olen autistinen ja Eve on niin paljon mun tukena asioissa, mutta se on täysin väärä luulo. Me ollaan tasavertaiset aikuiset omilla vahvuuksilla ja heikkouksilla.

Jenna mietti etukäteen Eveliinan kanssa, miten hän vastaisi kysymykseen autismin vaikutuksesta parisuhteeseen.

– Kysyin asiaa, niin hän sanoi, ettei autismi vaikuta suhteeseen mitenkään. Hän ymmärtää ja nauttii hyvinkin paljon siitä, että uppoudun palapeliin 12 tunniksi. Hän saa silloin omaa aikaa, ettei hänellä ole mitään sitä vastaan.

Tasavertaisuus suhteessa on Jennalle erityisen tärkeää. Hän painottaa asiaa pariinkiin kertaan haastattelun aikana.

– Jokaisen ihmisen pitäisi omissa parisuhteissa tukea toista niin kuin me tuetaan toisiamme. Myös Eveliinalla on tilaa kertoa, jos hän on uupunut. Silloin otan enemmän vastuuta kodista, vaikka olenkin autistinen. Puhalletaan yhteen hiileen.