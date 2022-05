Kirsi Ihalainen oli mukana myös opettajien edellisessä lakossa 38 vuotta sitten: "Näillä palkoilla opettajia on muutaman vuoden kuluttua vaikea saada"

– Luokkaopettajan työmäärä esimerkiksi aineenopettajan työmäärän verrattuna on aika iso. Kuuden vuoden opiskelun jälkeen luokanopettajan alkupalkka on 2 700 euroa kuukaudessa. Helsingissä sillä summalla on aika vaikea tulla toimeen. Meidän on vaikea saada opettajia tänne muutaman vuoden kuluttua, jos palkat ovat näin alhaiset.