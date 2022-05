Kirjastot, liikuntapaikat, hammashoito, sairaaloiden siivous – myös näihin asioihin yli 80 000 työntekijän lakko kunta-alalla vaikuttaa

Useissa kaupungeissa suurin osa päiväkodeista on kiinni. Vanhempien toivotaan järjestävän lasten hoidon itse, ja monissa kaupungeissa se korvataan vanhemmille rahallisesti.

Lukio-opetus on keskeytetty, mutta monissa kaupungeissa opiskelijat jatkavat opiskelua etänä annettujen ohjeiden pohjalta.

Kaupunkien kulttuuripalvelujen, kuten museoiden aukiolossa on vaihtelua. Osa museoista on avoinna, osa kiinni ja osassa on poikkeukselliset aukioloajat.