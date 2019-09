Opettajille testataan uutta vuosityöaikaa, joka voi laskea palkkoja – liiton jäsenistö arvostelee omaa järjestöään ankarasti: Johtajat eivät kuuntele kritiikkiä eikä kokeilu kiinnosta ketään

"Aineenopettajille katastrofi"



Kokeilu on vapaaehtoinen. Yhdeksän koulua ja 200 opettajaa koko maassa on äänestänyt kokeilun puolesta.

– Suurimmalla osalla palkka on noussut, osalla pysynyt ennallaan ja osalla vähän laskenut. Mutta näiden koulujen palkkabudjetti on kasvanut.

Mitä OAJ lopulta sopinut työnantajan kanssa?

– KT:n tahtotila voi olla, että kokeilu muuttuisi käytännöksi. Mutta me olemme ammattiliitto ja meillä on ihan eri näkökulma, vakuuttaa OAJ:n varapuheenjohtaja Petri Kääriäinen. Hän on myös luottamusmies jyväskyläläisessä koulussa, jossa kokeilu on meneillään.