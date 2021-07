Kirjeenvaihtajan kommentti: Yhdysvallat kylpee koronarokotteissa – miten deltamuunnos silti kaataa väkeä sairaalakuntoon eri puolella maata?

Osavaltion sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on kasvanut yli 40 prosentilla. Koronaan on myös kuollut Arkansasissa lähes 70 prosenttia enemmän asukkaita kahden viikon takaiseen tilanteeseen verrattuna. Huolestuttava tilanne on myös Lousianan, Oklahoman, Missourin ja Missisipin osavaltioissa.

– 93 prosenttia meidän kuolleista on rokottamattomia. He ovat rokottamattomia, jotka kuolevat ja joutuvat sairaalaan, painotti Missisipin osavaltion terveysviranomainen Thomas Dobbs WLBT-uutiskanavalle tällä viikolla.

Harvaan asutuilla seuduilla vain puolella rokote

Yhdysvaltain harvaan asutuilla alueilla keskimäärin vain 54 prosenttia aikuisista on ottanut ensimmäisen rokotteen. Kaupungeissa ainakin osittain rokotettuja on yli 70 prosenttia, vahvistaa Keiser Family Foundation kysely.

Esimerkiksi Arkansasin republikaanikuvernööri on vedonnut asukkaisiin on todennut, että osavaltio on kilpajuoksussa deltamuunnosta vastaan ja rokottaminen on ainoa keino selvitä. Paikkakunnasta riippuen deltamuunnos kattaa jopa 80 prosenttia uusista tartunnoista.