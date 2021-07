Yhdysvaltain osavaltioissa suuria eroja rokotuksissa – tutkija: "Politiikka on rokotevastaisuudessa merkittävässä osassa"

Presidentti Joe Bidenin neuvonantajan ja maan johtavan tartuntatautiasiantuntijan Anthony Faucin mukaan Yhdysvallat on nyt menossa väärään suuntaan. Hänen mukaansa kehitystä on perusteltua kutsua "rokottamattomien pandemiaksi" .

Vaikka koronatapausten raportoitiin viime viikolla lisääntyneen kaikissa osavaltioissa, on halukkuudessa ottaa rokotteita suuria eroja. Yhdysvalloissa noin puolet väestöstä on saanut molemmat kaksi rokoteannosta, mutta osassa osavaltioita rokotekattavuus on vielä selvästi alle 40 prosentin tason.