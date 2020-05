Trump maalaili koronarokotetta vuoden loppuun mennessä, mutta arveli Yhdysvaltojen selviävän ilmankin – "Monilla ihmisillä ei ole rokotetta, virus tulee ja he selviävät"

Yhteensä rajoituksia on höllennetty nyt kahdessa kolmasosassa osavaltioista, mutta osavaltioiden välillä on eroja käytännön toteutuksessa.

Trump on ajanut rajoitusten purkua etenkin taloudellisista syistä. Koronavirus on iskenyt pahasti myös Yhdysvaltojen talouteen, ja New York Timesin mukaan ainakin 36 miljoonaa ihmistä on joutunut hakemaan työttömyyskorvauksia.