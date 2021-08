Delta-muunnos ruuhkautti teho-osastot USA:ssa ja lasten tartunnat ovat nelinkertaistuneet – "Olisimme voineet välttää tämän!"

Louisianan osavaltio on yksi Yhdysvaltain pahimmista koronapesäkkeistä. Sairaalahoidon tarve on lähes kaksinkertainut parin viikon aikana. Kuolemat ovat lähes nelinkertaistuneet.

– Sairaalan seinien sisäpuolella kenelle tahansa on selvää, että elämme synkimpiä päiviä koko pandemian aikana. Emme voi hoitaa enää potilaita kunnolla, Lousianan Our Lady of the Lake sairaalan johtava lääkäri Catherine O’Neal sanoi lehdistötilaisuudessa.

Suurin osa amerikkalaisista asuu joko korkean tai huomattavan koronariskin alueella. Reilu yhdeksänkymmentäprosenttia uusista tartunnoista on Delta-muunnosta ja teho-osastot ovat ruuhkautuneet erityisesti Yhdysvaltain eteläosissa, missä rokotekattavuus on alhaista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Esimerkiksi Floridassa teho-osastopaikat ovat loppuneet ainakin 23 piirikunnan alueelta. Tuhansia ihmisiä on tehohoidossa.

– Olisimme voineet välttää tämän tartunta-aallon, jos ihmiset olisivat ottaneet rokotteen ja pitäneet maskia! Washingtonin yliopiston epidemiologian professori Ali Mokdad kertoo MTV Uutisille.

– Suurin osa tehohoitopotilaista on rokottamattomia. Suurin osa koronakuolleista on rokottamattomia. Tämä on nyt nuorten aikuisten ja rokottamattomien epidemia.





Rokoteikäisistä amerikkalaisista, eli 12-vuotiaista ja vanhemmista, noin 70 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen ja 60 prosenttia on täysrokotettu. Rokotuskattavuus on samaa luokkaa kuin naapurimaassa Kanadassa, mutta silti Yhdysvalloissa on tehohoidossa huomattavasti enemmän potilaita. Asiantuntijan mukaan se johtuu rokotevastaisista alueista, missä virus pääsee leviämään vapaasti.

– Koska meillä on rokotevastaisia alueita eri puolella maata, eikä siellä kunnolla rokoteta. Meillä on paikkoja, joissa vain 30 prosenttia on rokotettu. Ei Kanadassa ole näin alhaisia lukuja, Mokdad sanoo.

Delta-variantti leviää huomattavasti tehokkaammin kuin aikaisemmat koronavirukset, ja nyt amerikkalaisasiantuntijoiden huolena on lapset, sillä alle 12-vuotiaille ei ole vielä myönnetty rokotetta. Yhdysvaltain uusista tartunnoista ainakin 15 prosenttia on lapsia, vaikka koulukausi on vasta kunnolla alkamassa.

– Lasten tartunnat ovat kasvussa, jopa nelinkertaistuneet monin paikoin. Valitettavasti minunkin lähisairaalassani on parhaillaan tehohoidossa pari lasta, jotka tarvitsevat hengityslaitteita, Seattlessa asuva Mokdad sanoo.