Rokotekriittisyys jarruttaa rokotustahtia Yhdysvalloissa – saattaa innoittaa myös Suomen rokotevastaisia

Päivittäisten tartuntojen määrä on nelinkertaistunut heinäkuun alusta, ja uusia tartuntoja todetaan nyt 60 000 päivittäin.

Yli 90 prosenttia vakavaan tautimuotoon sairastuneista on rokottamattomia. Hieman yli puolet yhdysvaltalaisista on saanut ensimmäisen rokotteen.

Virus jyllää rokottamattomassa etelässä

Kyselyiden mukaan selvästi suurempi osa rokottamattomista on republikaanien kuin demokraattien äänestäjiä.

Rokotuskattavuuksissa on myös suuria alueellisia eroja. Yhdysvaltojen eteläisissä osavaltioissa ensimmäisen rokotteen on saattanut saada alle 40 prosenttia, kun taas toisaalla luku on korkeimmillaan yli 70 prosenttia.