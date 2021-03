Kirjeenvaihtajan kommentti: New Yorkin koronarokotuspaikoilla vallitsevat villin lännen lait – pokerinaama voittaa, muut jäävät jalkoihin

Yhdysvalloissa on annettu viimeisen kahden viikon ajan yli 2 miljoonaa rokoteannosta päivässä. Maan rokotustahti on ollut kansainvälisessäkin vertailussa poikkeuksellinen ja amerikkalaisista aikuisista joka viides on jo saanut ainakin ensimmäisen koronarokotteensa.