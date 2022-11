Yhdysvaltain Biden tapaa Kiinan Xin kasvotusten ensimmäistä kertaa presidenttinä – "Ovatko intressimme törmäyskurssilla vai eivät?"

G20-talousmahtien huippukokouksen yhteyteen järjestetyn tapaamisen on luonnehdittu olevan tilaisuus syventää maiden yhteydenpitoa ja etsiä yhteistä maaperää vastuulliselle kilpailulle yhteentörmäysten sijaan.

Vaikka kasvokkain tapaaminen on Bidenin presidenttikaudella ensimmäinen, ovat johtajat käyneet puhelinkeskusteluja aika ajoin. Xi Jinping on ylipäänsä pysytellyt koronapandemian aikana visusti Kiinan kamaralla, ja vasta syyskuussa hän matkusti ensimmäiselle ulkomaanmatkalleen sitten pandemian alkupäivien.

Taiwan keskustelujen keskiössä

Kiinan ja Yhdysvaltain suhdetta on hiertänyt muun muassa kysymys Taiwanista, joka on Yhdysvaltain tiivis liittolainen, mutta jonka Kiina samalla katsoo kuuluvan omaan territorioonsa. Elokuussa silloisen Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin matka Taiwanille sai Kiinan raivon valtaan, mikä nosti sotilaalliset jännitteet Taiwaninsalmen alueella kasvamaan suurimmiksi vuosiin.

Taiwan on myös varmuudella johtajien välisten keskustelujen ytimessä. Kolmannen valtakautensa Kiinassa varmistanut Xi hakenee Bidenilta vastauksia siihen, pitääkö Kiinan ohitse tehtyä korkean tason diplomatiaa Taiwanin kanssa tulkita kurssin muutoksena Yhdysvaltojen Taiwan-politiikassa.

Biden on ennen tapaamista vakuutellut, ettei Yhdysvaltojen Taiwan-politiikka ole muuttunut. Osa tätä politiikkaa on ollut niin kutsuttu strateginen epämääräisyys sen suhteen, miten Yhdysvallat reagoisi, jos Kiina yrittäisi sotilaallisesti ottaa Taiwanin haltuunsa. Presidenttikautensa varrella Biden on kuitenkin useamman kerran vihjannut, että Yhdysvallat asettautuisi puolustamaan Taiwania, jos Kiina ryhtyisi toimiin.