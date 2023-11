Biden kutsui presidentti Xitä diktaattoriksi, mutta kehui maiden jännitteiden lientyneen

Tapaamisen jäkeen Biden kutsui Xi Jinpingiä diktaattoriksi. Hän kertoi arvionsa Kiinan johtajasta tapaamisen päätyttyä pitämänsä tiedotustilaisuuden lopuksi vastauksena toimittajan esittämään kysymykseen. Biden on sanonut Xitä diktaattoriksi jo aiemmin tänä vuonna.

Asevoimien "kuuma linja" palautetaan

Yhdysvallat ja Kiina sopivat tapaamisessa avaavansa maiden asevoimien väliset korkean tason viestintäsuhteet uudelleen. Viestintä on ollut katkolla viime vuoden elokuusta lähtien, jolloin Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi vieraili Taiwanissa Kiinan närkästykseksi.



Maiden välisen sotilaallisen "kuuman linjan" puuttuminen on nähty Yhdysvalloissa kriittisenä ongelmana, ja uutistoimisto AFP:n aiemmin haastatteleman virkamieslähteen mukaan viestintäyhteyksien avaaminen oli maan tavoitteena presidenttien tapaamisessa.



– Tämä on ollut huolestuttavaa, näin onnettomuuksia ja väärinkäsityksiä tapahtuu, Biden totesi viestintäsuhteiden puuttumisesta tiedotustilaisuudessaan varhain torstaina Suomen aikaa.



Biden kertoi lisäksi, että hän ja Xi sopivat myös suorasta presidenttien välisestä puhelinyhteydestä kriisitilanteissa.



– Sovimme, että kumpi tahansa voi nostaa luurin, soittaa toiselle suoraan ja tulla välittömästi kuulluksi, Biden summasi.