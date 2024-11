Kiinan Xi varoitti Bidenia "punaisten linjojen ylittämisestä"

Xi ja Biden tapasivat Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön APECin kokouksessa Perun pääkaupungissa Limassa. Kyseessä on Bidenin ja Xin viimeinen virallinen kahdenvälinen tapaaminen.

Tulevaisuus arvailujen varassa

Maiden keskinäisten suhteiden tulevaisuus on arvailujen varassa, sillä seuraavaksi Yhdysvaltain presidentiksi valittu, Valkoiseen taloon palaava Donald Trump on suhtautunut kriittisesti Kiinaan. Trumpin paluun on pelätty johtavan kauppasotaan ja diplomaattisiin mullistuksiin.