Äänikirjat huippusuosiossa, mutta se ei välttämättä näy kirjailijan kukkarossa – kustantaja eri mieltä

– Se on tosi kivaa sikäli, että voi tehdä jotain muuta samalla kun kuuntelee, vaikkapa autossa, pihalla tai mökillä, kertoo kirjamessukävijä Hanna Mäkelä.

– Esimerkiksi itse tykkään kokkailla, on helppo kuunnella samalla jotain, sanoo Peik Pietiläinen, 17.

Äänikirjoista saadut palkkiot puhuttavat alalla

– Koska olen esikoiskirjailija, hyväksyn, että se on näin. Tosin vähän se ehkä ihmetyttää, koska kirjailijalle se on ihan sama työ. Ehkä tämä tulee muuttumaan, hän pohti Kirjamessuilla.

Kustannusosakeyhtiö Tammen toimitusjohtaja Timo Julkunen myöntää, että alalla on vielä kirjavia sopimuksia. Hän kuitenkin painottaa, että on nimenomaan kustantajan tehtävä huolehtia kirjailijan eduista.

– Katson koko kustannusalaa ja kustantajia. Kustantaja on kirjailijan edunvalvoja ja sen pitää hoitaa sopimukset kuntoon, Julkunen sanoo.

Samaan aikaan hän on hieman hämmentynyt keskustelusta, sillä hänen mukaansa digitalisaatio kasvattaa kirjailijoiden tuloja, vaikka kappalevertailussa hintaero on suuri.

Kaikille formaateille on tilaa

– Meillä tänä vuonna digitaalinen bisnes on kokonaisuudesta 45 prosenttia. Veikkaan, että ensi vuonna on ensimmäinen vuosi, kun olemme fifty-fifty-tilanteessa. Se ei tarkoita, että painettu kirja olisi laskenut, vaan meillä kokonaisbisnes on viidessä vuodessa lähes kaksinkertaistunut, kertoo Julkunen.