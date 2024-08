Kari Hotakainen vastaa "Pirkka-kirjastaan" nousseeseen kohuun: "On tietysti suuri ilo tulla boikotoiduksi"

Kirjailija Kari Hotakaisen, 67, uusi romaani Helmi (Siltala, 2024) julkaistiin 28. elokuuta Pirkka-brändin alla. Kyseessä on ensimmäinen Keskon oman tuotemerkin kirja.

Kirjaa myydään yksinoikeudella K-ryhmän päivittäistavarakaupoissa. Uutuusteos haluttiin tuoda ruokakauppoihin lukemisen edistämiseksi.

– Olen pikkukauppiaan poika. Tämä uusi kokeilu oli mielestäni mahtava idea. Kaikki uusi innovatiivisuus kirja-alalla on vain hyvästä, koska aika paljon pieniä kirjakauppoja on kuollut ja Suomalainen Kirjakauppa -ketjustakin on lopettanut myymälöitä, Hotakainen sanoo Huomenta Suomen haastattelussa.

– Jakelukanava on mielenkiintoinen. Kirjoittaminen sinällään oli samanlaista kuin muutenkin. Kirjassa ei ole tuotesijoittelua, vaan se on ikään kuin normaali kirjoittamani kirja.

Keskon tiedotteen mukaan tunnetun kirjailijan uutuusteos haluttiin tuoda ruokakauppoihin, jotta se olisi helposti saavutettava mahdollisimman monelle.

– Jotenkin en katso sivuilleni vaan eteenpäin. En ole tuolla some-maailmassa, joten en täysin tiedä, miten ratkaisuun suhtaudutaan. Mutta sen minkä tekee vilpittömin mielin, eli kirjoitustyön, sen pitäisi riittää. Olen lähinnä kiinnostunut läheisten reaktioista, Hotakainen vastaa kysymykseen yksinoikeusratkaisusta tulleesta palautteesta.

"On aina virkistävää, kun kaksi eläkeläistä kommentoi yhden eläkeläisen toimintaa"

Pienet kirjakaupat ovat tosiaan kärsineet myyntilukujen laskemisen aiheuttamasta ahdingosta.

Pirkanmaan Ruovedellä vuodesta 1903 asti toiminut Vinhan kirjakauppa kertoo verkkosivuillaan poistavansa myynnissä olevat Kari Hotakaisen aiemmat kirjat toistaiseksi valikoimistaan. Kyseessä on vastalause kirjailijan ja kustantajan päätökselle antaa uutuuskirja yksinoikeudella ison keskusliikkeen myytäväksi sen omalla brändillä.

Päätöstä kuvaillaan ”keskisormen näytöksi painettujen kirjojen laskevilla markkinoilla toimiville kirjakaupoille”.

– Emme vastusta myynnin laajentamista moniin jakelukanaviin, sehän on markkinatalouden mukaista. Mutta yksinoikeuden antaminen keskusliikejätille ja sen perusteleminen lukemiseen kannustamisena ja pienestä kauppiaasta puhuminen Pirkka-tuotteiden osalta on vähintäänkin outoa sumuverhoa merkittävän kirjailijan perusteluna, kommentoi tiedotteessa Vinhan kirjakaupan toinen kauppias Pasi Vainio.

Millaisia ajatuksia tämä herättää kirjailijassa ja kustantajassa?

– Minun mielestäni on tärkeää ajatella tässä ennen kaikkea sitä, että nyt me tuomme Karin kirjan saataville ennennäkemättömän isolla volyymilla pienille ja isoille paikkakunnille. Tämä ei olisi tänä päivänä mahdollista ilman tällaista jakelukumppania, perustelee Siltala-kustantamon toimitusjohtaja Arto Forstén kierrellen.

– Pidän heidän (Vinhan kirjakauppa) tempaustaan outona. En ehkä halua ottaa siihen sen kummemmin kantaa.

Ruoveden kirjakaupan tempauksessa on kyse siitä, että sitä ei pidetä hyvänä, jos jokin taho saa yksinoikeuden myydä yhtä kirjaa.

– On tietysti suuri ilo tulla boikotoiduksi näin viisaiden ja arvostelukykyisten miesten puolesta. On kiva, kun kaksi eläkeläistä kommentoi yhden eläkeläisen toimintaa. Se on aina virkistävää, Hotakainen kommentoi sarkastisesti.

Onko yksinoikeus kirjan myyntiin parempi kirjailijalle ja kustantamolle kuin se, että teos olisi joka paikassa myynnissä?

– Hotakaisen Helmi-kirjan painosmäärä on 35 000, joka on poikkeuksellisen paljon Suomessa tänä päivänä. Siitä voi vetää johtopäätöksen, että tämä on itsenäisenä pienehkönä kustantamona melko suuri asia, Siltalan toimitusjohtaja Forstén toteaa.

Siltala-kustantamon vuoden 2023 myydyin kirja oli Finlandia-voittaja Sirpa Kähkösen36 uurnaa, jota myytiin lähes 50 000 kappaletta.

– On tämä siinä mielessä merkittävä asia.

Kirjailija Hotakainen ei osaa vielä sanoa, onko yksinoikeussopimus kirjailijalle hyvä vai huono asia.

– Tämä on asia, johon tiedämme vastauksen ehkä joulukuun lopussa. Emme tiedä vielä kirjan vastaanotostakaan paljoa. Aika näyttää, mutta olemme toiveikkaita. Toivon, että minun peruslukijani löytävät Helmen mahdollisimman monesta paikasta. Jakelupisteitä on noin 1 200.

"Merkittävä teko"

Vaikka kirja julkaistaan Pirkka-kirjana, sen tekoprosessi eteni tavallisen kaunokirjan kustannusprosessin mukaisesti. Teoksen sisältöön vaikuttivat vain kirjailija ja hänen kustannustoimittajansa.

– Isossa trendissä on aika helppo todeta, että fyysisen kirjan myynti on laskemaan päin. Pidämme sitä huolestuttavana. Se on asia, johon pitää reagoida. Tämä (Hotakaisen Helmi-romaani) on yksi tapa vastata, eli tuodaan kirja poikkeuksellisen laajasti saataville Keskon kanssa. Pidän sitä tosi merkittävänä tekona, Arto Forstén sanoo.

Kari Hotakainen toistaa pitävänsä sitä positiivisena, että kirja-alalla keksitään jotain uutta.

– Minähän olen tässä (kirjan julkaisussa) vain yhtenä osana. Kirjailijana olen tästä toki iloinen.