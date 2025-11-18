Musiikki- ja mediapalvelu Spofify laajentaa äänikirjatarjontaansa Suomeen. ´

Spotify kertoo lisäksi, että se laajentaa äänikirjapalvelunsa myös Ruotsiin, Tanskaan, Islantiin ja Monacoon.

Spotifyn mukaan Premium-tilaukseen Suomessa kuuluu 300 000 äänikirjan valikoima.

Palvelussa on tarjolla suurten ja pienten suomalaisten ja kansainvälisten kustantamojen kirjoja. Yhtiö lupaa, että paikalliskielinen valikoima on kuratoitu huolellisesti yhteistyössä kustantamoiden kanssa.

Spotify kertoo tiedotteessaan, että sen englanninkielisillä markkinoilla äänikirjojen kuuntelu on kasvanut merkittävästi.

Sen äänikirjapalvelu on toiminut tähän mennessä muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Britanniassa sekä Ranskassa.

Yhtiö kertoo valikoimiinsa kuuluvan yli 100 miljoonaa musiikkiäänitettä, lähes seitsemän miljoonaa podcastia ja yli 300 000 äänikirjaa. Palveluilla on satoja miljoonia käyttäjiä.

Suomessa toimii jo entuudestaan useampia äänikirjapalveluita, kuten Bookbeat ja Storytel.

