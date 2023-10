Painetusta kirjasta kirjailijalle noin 2,5 euroa, äänikirjasta noin 50 senttiä – pian valtio tienaa kirjoilla paremmin kuin kirjoittaja

Tulot eri tahoilta

Kirjailijalla on kovan työn takana tienata saman verran kuin esimerkiksi keskituloinen suomalainen.

Kohta valtio tienaa kirjasta kirjailijaa enemmän

– Nyt hallitus on luultavasti nostamassa kirjan ALV:tä, mikä tarkoittaa, että valtio saa enemmän rahaa myydystä kirjasta kuin kirjailija, sanoo puheenjohtaja Ville Hytönen Kirjailijaliitosta.

Hallitus on nostamassa kirjojen arvonlisäveroa nykyisestä kymmenestä 14 prosenttiin. – Tämä on periaatteellisesti ongelmallista. – Jos saa yhdestä kirjasta 2,5-3 euroa, niin jotta siitä pääsisi kuukausipalkalle, niin sitä pitäisi myydä ainakin tuhat kappaletta ja enemmänkin kuukaudessa. Aika harva kirjailija siihen pystyy, Tossavainen lisää.

Pelkällä kirjoittamisella itsensä elättää vain muutama kirjailija

Kuinka moni kirjailija elää Suomessa pelkällä kirjan kirjoittamisella?



– Tällä hetkellä muutama. Luku on joka vuosi laskenut. Striimauspalvelu on vielä vahvistanut sitä, että se puraisee kaikkein parhaiten myyvien kirjailijoiden tuloista, Hytönen toteaa.



– Alle viisi elää pelkällä kirjojen kirjoittamisella. Tietokirjallisuudessa muutama enemmän, Tossavainen kertoo.



Kirjailijat yllättyvät juontajan kysymyksestä voisiko mainoksia löytyä kirjoista.



– Ei tyrmätä mainosten myyntiä, sillä kaikki keinot ovat tarpeen, miehet naurahtavat.



Molempien mielestä äänikirjabuumissa voittajia ovat vain lukijat. Kaikki muut ovat häviäjiä.



– Me olemme ehdottamassa BookBeatille ja Storytelille, että äänikirjoihin tulisi tippauspalvelu. Pitäessään kirjasta, voi antaa äänikirjalle tippiä, mikä jo moninkertaistaisi kirjailijan tulot.