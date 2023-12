Kirja: On yksi asia, jota kuningas Charles ei koskaan tekisi prinssi Harrylle ja herttuatar Meghanille: "Se ei vain tulisi kuuloonkaan"

Brittihovissa on kuohunut pitkään kuninkaallisten perheenjäsenten välisiin suhteisiin liittyen. Erityisesti puhuttavaa ja kohinaa on riittänyt p rinssi Harryn ja herttuatar Meghanin useista julkisista avautumisista kuninkaallisen elämänsä hankaluuksista sekä vaikeista väleistä muihin kuninkaallisiin.

Kuninkaallistoimittaja Omid Scobien hiljattain julkaistun kirjan Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival mukaan Harryn isä kuningas Charles ei kuitenkaan olisi missään vaiheessa edes harkinnut poistavansa titteleitä pariskunnalta.