Kuningatar Camillan yllättävä asustevalinta sai monet hieraisemaan silmiään: "Mitä röyhkeyttä"

Kuningatar Camillan päätös edustaa prinsessa Dianan luottolaukkumallin kanssa hämmästytti monia.

Kuningatar Camilla, 77, edusti muiden kuninkaallisten rinnalla juhannusviikolla usean päivän aikana vuotuisissa Ascotin laukkakisoissa.

Kuningas Charlesin, 76, puoliso valitsi perjantaina 20. kesäkuuta ylleen valkoisen asun mekkoa, hattua ja hanskoja myöten, mutta eräs asukokonaisuuden yksityiskohta on saanut monet hämmästymään.

Camillalla oli tuolloin nimittäin mukanaan Diorin tunnettu Lady Dior -mallin tikattu valkoinen käsilaukku. Valinta oli hyvin yllättävä sen tähden, että kyseinen laukkumalli tunnetusti nimettiin aikoinaan uudelleen Charlesin ex-puolison, sittemmin edesmenneen prinsessa Dianan mukaan.

Gianfranco Ferrén suunnittelema laukku lanseerattiin vuonna 1994 ja sen nimi oli alkujaan Chouchou tai Princesse.

Prinsessa Diana sai aikanaan kyseisen laukun lahjaksi Ranskan silloiselta presidentin vaimolta Bernadette Chiracilta. Koska laukusta tuli yksi prinsessan luottoasusteista hänen julkisissa edustustilaisuuksissaan, Dior nimesi laukun uudemman kerran vuonna 1996 Lady Dioriksi Dianan eli lady Di:n mukaan.

Musta Lady Dior oli yksi prinsessa Dianan luottolaukuista.Copyright (c) 2025 Shutterstock Editorial. No use without permission.

Tätä nykyä laukun arvo liikkuu uutena ostettuna noin 4700-7500 euron välillä koosta riippuen. Ascotissa Camillalla oli yllään muitakin arvokkaita asusteita, ja hänen mekkoonsa oli kiinnitetty noin 140 000 euron arvoinen timanttirintaneula. Diorin asuja Camillan yllä nähtiin myös muina Ascotin päivinä.

Sosiaalisessa mediassa Camillan laukkuvalinnasta on kohistu ja muun muassa TikTokissa monet ovat arvostelleet sitä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Se ei ole häntä varten, eräs kommentoi.

– Diana ei voinut käyttää Chanelia, sillä tupla-C muistutti häntä "heistä" joten hän kääntyi Diorin puoleen, ja siksi se on nimetty hänen mukaansa, toinen toteaa viitaten Charlesin ja Camillan salasuhteeseen, joka oli voimissaan myös silloin, kun Diana ja Charles olivat naimisissa.

– Voi mitä röyhkeyttä.

Toiset ovat myös kehuneet Camillan tyyliä.

– Hän tekee mitä haluaa ja näyttää mahtavalta tehdessään niin.

– Se täydentää asun todella hienosti.

– No, hän on Englannin kuningatar.

Kyseessä ei ollut toki täysin ensimmäinen kerta, kun Camillalla nähtiin Lady Dior.

Heinäkuussa 2024 Camilla seurasi Wimbledonin tennisturnausta yleisössä, ja laukkuna hänellä oli tuolla kertaa beige Lady Dior. Sama laukku oli Camillalla mukana myös seuraavana päivänä, kun hän ja Charles vierailivat Walesin pääkaupungissa Cardiffissa.

Kuningatar Camilla beigen Lady Diorinsa kanssa heinäkuussa 2024.STELLA Pictures

Valintaa voidaan kuitenkin pitää yhä yllättävänä, sillä tiettävästi kuningatar Camilla on vältellyt vuosikymmenten ajan yhtäläisyyksiä prinsessa Dianaan.

Diana ja Charles olivat naimisissa vuosina 1981-1996. Diana menehtyi vuoden 1997 elokuussa auto-onnettomuudessa Pariisissa.

Charles ja Camilla menivät naimisiin kesäkuussa 2005 ja juhlistivat 20-vuotishääpäiväänsä hiljattain.

Lähteet: InStyle, People