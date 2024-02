Kansa repi jälleen pelihousunsa – Harryn ja Meghanin syytetään pettäneen lupauksensa kuningatar Elisabetille tuoreella ilmoituksellaan

Ilmoitus on kirvoittanut runsaasti kritiikkiä, sillä Sussex.com korostaa täydessä komeudessaan kaksikon kuninkaallista taustaa. Kuninkaallisesta elämästään vetäytymisen yhteydessä vuoden 2020 alussa pariskunta lupasi tiettävästi kuningatar Elisabetille, etteivät he tulisi käyttämään kuninkaallisia titteleitään henkilöbrändinsä kaupallistamiseen. Uudelta sivustolta löytyvät pariskunnan kuninkaalliset tittelit sekä vaakunat, ja sivun värimaailmassa sekä fonteissa on yhtäläisyyksiä brittikuninkaallisten viralliseen sivustoon Royal.uk.