Prinsessa Catherinen esiintymistä varainkeruutapahtuman videolla kritisoidaan: "Tilannetajutonta"

Prinsessa Catherine avasi BBC Children in Need -hyväntekeväisyysjärjestön vuosittaisen varainkeruutapahtuman perjantaina 17. marraskuuta. Tapahtumassa kerätään rahaa apua tarvitseville ja heikommassa asemassa oleville lapsille Isossa-Britanniassa.

Prinsessa Catherine puhuu hyvän ja turvallisen lapsuuden tärkeydestä Children in Need -järjestön etukäteen nauhoitetulla Instagram-videolla, jossa hän esiintyy siniseen silkkipaitaan sonnustautuneena. Catherinen esiintymistä Children in Need -hyväntekeväisyysjärjestön videolla on paitsi ylistetty, myös kritisoitu sosiaalisessa mediassa.