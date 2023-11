Uutuuskirja väittää: Kuningas Charles kieltäytyi kutsusta prinsessa Lilibetin ristiäisiin – tämän kerrotaan olleen syy

Endgame kertoo Ison-Britannian monarkian nykytilasta. Kirjan kuvaillaan kertovan "epäsuositusta kuninkaasta, vallanjanoisesta valtaistuimen perillisestä, kuningattaresta, joka on valmis menemään vaarallisen pitkälle säilyttääkseen imagonsa sekä prinssistä, joka on pakotettu aloittamaan uusi elämä sen jälkeen, kun hänen oma perheensä petti hänet".

Scobieta on pidetty läheisenä herttuatar Meghanille. Hän on kuitenkin BBC:n mukaan sanonut, ettei haastatellut Meghania uutta kirjaansa varten, ja ettei herttuaparilla ole"mitään tekemistä" kirjan julkaisun kanssa.

Scobien käsialaa on myös Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family -, paljastuskirja, joka kertoo Harryn ja Meghanin elämästä. Scobie kirjoitti vuonna 2020 julkaistun kirjan yhdessä Carolyn Durandin kanssa.