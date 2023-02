Kirja-arvio: Miksi Venäjä haluaa olla erilainen

Nyt se voi esiintyä kristinuskon viimeisenä linnakkeena ja syyttää länttä rappiosta ja vehkeilystä. Aina vaaniva ulkoinen uhka haluaa tuhota Venäjän. Vika epäonnistumisiin on aina muualla.

Kirja ei ole todellakaan tyhjentävä Venäjän aatehistoria, mutta antaa yleistajuisen ja varsin vauhdikkaan yleiskuvan. Se etenee kronologisesti, mutta vailla otsakkeellisia lukuja. Kirjan lopussa on listaa lisälukemisesta.

Venäjää ei voi ymmärryksellä vangita, eikä tavallisella mittakepillä mitata. Sillä on omalaatuinen muoto; Venäjällä voi vain uskoa.

Venäjän historia on vastakkainasettelua, joko – tai. Järkevälle harkinnalle, poliittiselle ajatusten ja tekojen testaamiselle ja paras voittakoon -mentaliteetille ja käytännöille ei ole hengitystilaa.

Ne on koettu ja koetaan suorana uhkana kapealle eliitille, jossa tiivistyy venäläisen kansan henki ja jonka puolesta se tietää paremmin ja tekee päätökset. Tarvittaessa eliitti toimii kansaa vastaan väkivalloin kansan omaksi parhaaksi.

”Romaanis-germaaninen” läntinen suuntaus on kuitenkin ollut aina pienen porukan ja häviäjien suunta.

Tällaista lyhyttä sykliä seuraa pitkä uskonnollis-nationalistinen sykli. Venäjä on jälkimmäisen syklin kiihkovaiheessa. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeinen sosiaalinen ja taloudellinen kaaos jos mahdollista vain heikensi uskoa länteen.

Länsimyönteisten ajattelijoiden, zapadnikien, olemassaolo ja virtausten pelko on ollut pätevä syy tukahduttaa pienikin uhka – siis sellaiseksi kuviteltu - yksinvallalle.

Jangfeldtin mukaan Venäjän idea on asettaa itsensä kulttuurisesti ja uskonnollisesti länttä vastaan.

Meille perustavaa laatua oleva yksilökäsitys on vieras. Venäläisyydessä ytimessä on ”muodoton kollektiivi, jota ei rajata alueellisesti vaan henkisesti: ’venäläistä maailmaa’ eivät määritä maiden rajat, vaan kieli, kulttuuri ja uskonto”. Pyhän Venäjän ortodoksinen kirkko kolmantena Roomana taistelee yksin henkistä rappiota vastaan. On vain pyhyys tai syntisyys.