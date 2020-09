Kirja-arvio: Missä valta näkyy ja piilee

Yhteisöllistä valtaa on siellä, missä on vähintään kaksi ihmistä ympäröivine aineellisine, tiedollisine, teknisine ja henkisine mahdollisuuksineen ja rajoitteineen. Yksikin ihminen toki käyttää valtaansa esimerkiksi ympäröivään luontoon.

Paljon on siitä muuttunut, kuten Kuka maailmaa hallitsee? -pokkarin kirjoittajat ajankohtaisesti tuovat esiin.

Tarinoiden erilaiset yleisöt ja tarinoijat

Samaa kenttää valottaa tutkijatohtori Johanna Vuorelma. tarinoiden vallan näkökulmasta. On kansalliseen ja valtiolliseen omakuvaan liittyvä ontologinen narratiivi, ja toisaalta tietoiseen ulospäin suuntautuva ja vaikuttava strateginen narratiivi.

On myös virallista ja ei-muodollista politiikan ”agendavaltaa. Barack Obama kertoo kokemustarinaansa eri asemasta kuin Greta Thunberg.

”Maailmaa hallitsevat ne tahot, jotka pystyvät muuttamaan tarinansa vallitseviksi todellisuuskuviksi maailmanpolitiikasta”, Vuorelma toteaa. Pehmeä vallankäyttö sosiaalistavine tarinoineen on tässä keskeistä.

Globalisaatio tavoitteesta keinoksi

Valtaa on myös talous.

Ekonomisti Seija Ilmakunnas muistuttaa, että kriisissä on mahdollisuus muutokselle. Hän on huolissaan globalisaation hedelmien epätasainen putoaminen erilaisten ihmisryhmien koreihin.

Kaupunginosat erottelevat

Kontulasta on Helsingin keskustaan reilu kymmenen kilometriä, mutta asukkaiden sosiaalinen etäisyys on paljon mittavampi. Tämä segregaatio on monentasoista.