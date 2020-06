Kirja-arvio: Vallataan kenttä nyt, aina ja ensi kesänä

Tuo viruspeijakas jatkaa piinaa ensi kesään. Vuosi on kuitenkin vähän, kymmenien yrityskertojen jälkeen. (Joku tosifani saattaa herätä painajaiseen ja hikoilla, että eihän tässä enää voi käydä niin, että kisat peruttaisiin??)

Suomalainen jalkapallo on päässyt eteenpäin myös niin kutsutulla futiskulttuuripuolella.

Lukukelpoinen vielä ensi keväänäkin

Kirjan alkuperäinen ajankohtaisuus ei poista sitä, että se on täysin lukukelpoinen vielä ensi kesänäkin. Opuksen kirjoittajien ajatukset, tunteet, muistot ja analyysit kestävät talven yli.

Mutta hän kirjoittaa jalkapallosta ja uskonnosta. Tämän tyyppiseen lähestymistapaan ei suomeksi kirjoitettuna juuri törmää, mikä pakottaa lukijan pois tavanomaisista henkilökohtaisista pelaamis- ja fanituskokemuksista ja -tilityksistä (ei hätää, niitäkin tässä kirjassa on runsaasti).

Futis riippusilta kahden ottelun välillä

Jalkapallossa esimerkiksi ei olla kuoleman, syyllisyyden ja armon äärellä. Lajin merkitys on siinä, että se on irti elämästä, ja sen ”puhdistunut” merkitys nousee tästä. ”Maailmasta vetäytymistä ilman asketismia.”

Futis on rituaaleineen, porukkoineen, jaettuine yhteisine tunteineen maallista taivallusta, ”siedettävä riippusilta kahden ottelun välillä”.

Onko näin? En tiedä. Pitäisi funtsia syvemmin, mutta onko sillä merkitystä, kun käppäilee sillalla, jonka pituus vaihtelee, sumu voi peittää näkyvyyttä, ja korkeus pelottaa ajattelemaan muuta elämää. Vastaranta kuitenkin on taas edessä.

Naisjalkapalloa kirjassa on vähän. Näkyvimmin se tulee valmentaja Marianne Miettisen kautta. Hänen kirjoituksensa pitäisi olla jokaisen valmentajakurssin pakollista luettavaa, mistä kurssilaisen tulisi vielä kirjoittaa oma pohdintansa.

Marianne Miettinen epäonnistui ja oppi

Joku voisi pitää tällaista rehellisyyttä heikkoutena, miehinenhän valmennuskulttuurimme yhä on, vaikka ns. eteenpäin on menty (lajia 45 vuotta pelanneena ja seuranneena.). Ole epävarma, kysy ja puhu, tiedä mitä tiedät ja mitä et tiedä, kannusta älä raivoa naama punaisena, jos peli ei kulje.