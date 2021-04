Kirja-arvio: Huuhkajan siivillä läpi koronaepidemian

Odottavan aika on pitkä. Huuhkajat-kannattajille se on myös tuskainen.

Onneksi loppu on onnellinen, niin hyvä kuin se koronaepidemiaolosuhteissa voi olla. Henkisestä sohjosta Euroopan viheriöille miesten jalkapallomaajoukkueen mukana.

Mutta en paljasta sen enempää Juha Hietasen futisromaanin loppua, joka on lähitulevaisuudessa.

Mitäs tämä on? Huligaaneja ei katsomoihin päästetä. Eikä olla edes matsissa, vaan kotioloissa. Laura piileskelee raivosta seonneen miehensä Sepon heiluttelemia saksia.

Sosiologista syväanalyysia Hietanen ei kuitenkaan esitä tarinaa liikaa raskauttamaan. Urheilua seuraavat kyllä helposti huomaavat tarinan edetessä, mistä on kyse. Valitettavasti myös ne, jotka kärsivät parisuhdeväkivallasta.

Romaanin punainen lanka on Huuhkajien pääsy EM-kisoihin, sen herättämä ekstaasi, vaikeasti saatavien kisalippujen etsiminen, ja kisojen siirtyminen vuodella eteenpäin koronapandemian takia.

Jokaisella henkilöhahmolla on omat murheensa ja hankauksensa elämässä. Heidän useimpien polut kulkevat kukin tahoillaan ja alkavat kohdata pikku hiljaa, sattumien summanakin.

Hietasen kerronta on tiivistä ja futisvertauksin höystettyä, dialogi nasevaa – aina tuntuu löytyvän jotakin nokkelaa ja sanavalmista jos vain ääni toimii, mutta ei tämä tarkoita, että tilanne olisi itse kullakin hallinnassa. Päinvastoin.

Jalkapallo ja muu elämä kietoutuvat toisiinsa kerronnallisesti luontevasti. Futisnippeliäkin on tarjolla, muttei tsunamiksi asti, joten ei tämä ole vain futisväen romaani.

Huuhkajan siivillä on hauskakin, mutta ei vain sitä. Huuhkajien pelaamisen tuoma riemu ja koronan tuoma epävarmuus ja ahdistus ovat aitoa.

Toisilla ihonsa alla vuosien odotus pettymyksineen, toisilla uuden löytämisen kiihko on valumassa nurmen alle. On väljähtänyttä tai päättynyttä parisuhdetta, on työn oravanpyörään ja kyynisyyteen kyllästymistä.