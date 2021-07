Kirja-arvio: Jalkapallon kauneudesta ja teknologiasta

Huippufutis on rahalla kuorrutettua ja muovitettua tasokasta draamaa stadionien aitioineen, katkarapuvoileipineen ja sampanjoineen. Lajin suurliigojen ja -turnausten tavallinen katsoja on se suurten massojen kuluttaja. Mutta hän on myös muuta.

Hollanti on pieneen tilaan puristettu maa, missä jokainen neliömetri on otettu ihmismielen insinööriyden haltuun. Tämä tilanhallinta on siirtynyt myös futisviheriölle tilankäyttö- ja hallintapelinä. Se on luonut ”hollantilaisen” jalkapallon, jonka maan rajojen ulkopuolinen kolonia on FC Barcelona.