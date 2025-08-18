Puolialaston Zlatan Ibrahimovic soitti aamuyöllä videopuhelun UFC-kohuottelijalle – läheinen "Putinin verikoiran" kanssa

Jalkapallolegenda Zlatan Ibrahimovic onnitteli videopuhelulle vapaaottelusarja UFC:n keskisarjan tittelin voittanutta Khamzat Chimaevia. Hänet tunnetaaan myös läheisistä väleistään Tshetshenian johtajan Ramzan Kadyroviin, jota on myös kutsuttu Vladimir Putinin verikoiraksi. Puhelusta levisi kuva sosiaalisessa mediassa.

Chimaev voitti sunnuntain vastaisena yönä Dricus du Plessisin UFC 319 -tapahtumassa ja nappasi ensimmäisen tittelinsä keskisarjassa. Chimaev tavanomaisesti soittaa joka voiton jälkeen äidilleen, mutta nyt mukaan mahtui myös puhelu Zlatan Ibrahimovicin kanssa.

Kaksikolla oli sosiaaliseen mediaan levinneissä kuvissa käynnissä videopuhelu. Samaan aikaan olivat käynnissä Chimaevin voitonjuhlat. Ibrahimovic oli myös jakanut omalla tilillään kuvan, jossa hehkutti Chimaevin suoritusta. Lähteiden mukaan puhelu tehtiin puoli neljältä aamuyöllä.

Venäjän ja Yhdistyneiden arabiemiraattien kansalaisuuden omaava Chimaev on läheisissä väleissä Tshetshenian johtajan Ramzan Kadyrovin kanssa. Hän on muun muassa valmentanut Kadyrovin poikia ja Kadyrov oli myös paikalla Chimaevin häissä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ramzan Kadyrovia kutsutaan Vladimir Putinin verikoiraksi.

Ibrahimovic on usein osoittanut tukeaan Chimaeville tämän uran aikana. Hän kävi myös Chimaevin kuntosalilla, silloin kun tämä asui Tukholmassa. Chimaev on syntynyt Tshetsheniassa, mutta meni Ruotsin vuonna 2011 turvapaikanhakijana. Hän asui Ruotsissa 12 vuotta, mutta on muuttanut pari vuotta sitten Yhdistyneiden arabiemiraattien Dubaihin.

Katso alta kuva videopuhelusta. Jos se ei näy, näet sen tästä linkistä.