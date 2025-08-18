Fifa haastettu oikeuteen 65 miljoonasta eurosta – lajiliittoa syytetään laittomasta toiminnasta

Entinen huippujalkapalloilija Lassana Diarra on haastanut kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan oikeuteen 65 miljoonan euron summasta. Diarra kertoi tiedotteessa, että rahasumman myötä kaikki pelaajat, joiden uraa Fifan säännöt ovat vahingoittaneet, saavat korvauksen.

Muun muassa Real Madridissa ja PSG:ssä urallaan pelannut Diarra on saanut oikeustaistelulleen kansainvälisen pelaajayhdistyksen tuen. Syytteen perusteena on pelaajauriin kohdistuneet vahingot, jotka ovat aiheutuneet liiton laittomista siirtosäännöistä.

Euroopan unionin tuomioistuin julisti FIFA:n pelaajasiirtoja koskevat säännöt mitättömiksi vuonna 2024. Perusteena tälle oli Diarran vuodesta 2014 lähtien ajama tapaus, joka liittyi välirikkoon silloisen seuransa Lokomotiv Moskovan kanssa.

Diarra ei ollut suostunut alentamaan palkkaansa ja jäänyt tämän jälkeen pois harjoituksista. Seura katsoi tämän olleen laiton sopimusrikkomus. Kun uusi seura halusi värvätä hänet, tuli päätös, että molempien tulisi maksaa vanhalle seuralle kymmenen miljoonan euron korvaus, vaikka sopimus olikin purettu. Diarra ei pelannut tämän takia lainkaan kaudella 2014-2015.

Kun asiaa käsiteltiin EU:n tuomioistuimessa viime vuonna, katsottiin, että Fifan säännöt ja menettelytavat toimivat pelaajien vapaan liikkuvuuden ja seurojen välisen vapaan kilpailun esteinä. Tämän katsottiin rikkovan EU-lainsäädäntöä.

Diarra on eniten surullinen siitä, että asiaa pitää käsitellä uudelleen oikeudessa.Tämä johtuu siitä, että Fifa muutti sääntöjä vuonna 2024 kiertääkseen pelaajayhdistyksen mukaan uusia EU-ohjeita.

– Fifa ja Belgian jalkapalloliitto hävisivät EU-tuomioistuimessa, kaikilla kentillä! Fifa on tämän jälkeen muuttanut sääntöjään, mutta päättänyt tehdä sen niin, ettei se täytä tiukkoja EU-tuomioistuimen vaatimuksia. Pahoittelen, että joudumme jälleen selittämään asiamme tuomareille, sillä meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, Diarra totesi.