Kirja-arvio: Vaihtuvia maisemia - turistikohteita läheltä

Suomalaisten epäonneksi asumme Euroopan ja ehkäpä koko maailmankin mittakaavassa pussinperällä, josta on pitkä matka monen mielestä kaikkiin todella mielenkiintoisiin turistikohteisiin. Korona on kuitenkin jo opettanut, että lähempääkin löytyy monenlaista mielenkiintoista. Jo pelkästään kotimaassa on runsaasti etenkin luontokohteita.