Kirja-arvio: Tuntemattoman perheen historia

Kirja yllättää useammalla tavalla. Sehän on koukuttava dekkari vaikka kustantaja esittelee sen erään – siis tuntemattoman perheen historiana.

Tai se on rikas historiallinen romaani, se rakentaa tarkkoja henkilöhahmoja, uskottavia tilanteita ja tunnelmia, se vie lukijansa aikaan, jolloin ennen turhat valinnat tulivat pakkona eteen ja määräsivät kohtalon: oletko tsaarinhallinnon vai vallankumouksen puolella, liitytkö punakaartiin vai valkoiseen, puhutko suomea vai venäjää, annatko poikasi sotaan, karjasi kaartien huoltojoukoille. Odotatko vai pakenetko. Tapatko ja kenen puolesta.

Historiallisen romaanin lisäksi kirja on sukututkimuksen tulos kaunokirjallisena esityksenä. Tämä perspektiivi kiinnostanee sukututkimuksen harrastajia.

Kerronta on jouhevaa, rikasta, helppolukuista. Itse aloitin lukemisen ilman suuria odotuksia mutta tarina imaisi mukaansa kunnes silmät viisi tuntia myöhemmin väsyivät. Luin kirjan seuraavana päivänä loppuun ja viikkoa myöhemmin varmuuden vuoksi pääosin uudelleen.

Tarina perustuu faktoihin, on faktio kuten kirjailija sanoo, vaikka fiktiotakin on tarvittu historian tunnelmien rakentamisessa. Sitä olisi voinut olla vielä enemmäkin – vaihtokaupassa antaisin pois osan nykyajan kuvauksista; sen osan joka ei ole välttämätön menneisyyden paljastumisen jännitteelle. Nykyperheen arki haasteineen verrauttuna pari sukupolvea sitten eläneiden esi-isien eloonjäämiskamppailuihin osoittaa hyvin miten paljon lyhyessä ajassa on tapahtunut.