Kirja-arvio: Tuikkuja elämänmurheeseen

Kuppinurin-niminen ikääntyneempi mies on juuttunut lasin ääreen tuhansia kilometrejä Suomesta etelään Brazzavilleen Kongon tasavaltaan, kapakkaan nimeltään Rahalla $aa.

Sen omistaja Umpikotilo on vaatinut kirjallisesti kyvykästä Kuppinurinia ylöskirjaamaan asiakkaidensa murheita. Kronikoitsijan omakin tulee kerrottua siinä sivussa ja sivuilla.

On niin kouluja käyneen ja Pariisia myöten menestyneen alamäkeä, karismaattisia uskonnollisia huijarijohtajia, kuin valtaapitävien väkivaltakoneiston väkivaltaa, mikä on myös raakaa todellisuutta. Unelmien Amerikkakin on koettu.