Kirja-arvio: Diktaattorin kuolema

Tämä on runsas ja moniääninen romaani nicaragualaisesta diktaattorista, espanjankielisen modernismo-runouden jättiläisestä, ihmisistä jotka suunnittelevat diktaattorin murhaa, ja heistä, jotka pyrkivät häntä suojelemaan.

Runoilijan nuoresta ihailijasta diktaattorin vaimo

No, mitä tekemistä runoilijalla ja diktaattorilla on keskenään?

Toinen yhdistävä tekijä on joukko Daríon elämästä kiihkeästi kiinnostuneita henkilöitä, joilla on paljon hampaankolossa Somozaa vastaan.

Kolmas on Leónin kaupunki, mihin tapahtumat sijoittuvat.

Henkilöhahmoja on tolstoimaisen paljon. Niinpä alussa oleva kuka kukin on -lista on enemmän kuin tarpeen. Hahmot uhkaavat mennä välillä sekaisin, nimet kun muistuttavat paljon toisiaan. Lisäksi kaikilla tuntuu olevan lempinimi, johon myös viitataan taajaan.